

Дмитрий Цкитишвили: Все планы «Грузинской мечты» по получению хотя бы небольшой легитимации провалились

05.02.2025 17:05





Все планы "Грузинской мечты" по получению хотя бы небольшой легитимации провалились. Международное давление на "Грузинскую мечту" продолжится. Мы будем содействовать тому, чтобы давление стало еще сильнее, - указанное заявление в беседе с журналистами сделал член политической партии "Гахария для Грузии" Дмитрий Цкитишвили.



По его словам, легитимация "Грузинской мечты" признана лишь несколькими недемократическими странами.



"Международное давление является беспрецедентным. Все планы "Грузинской мечты" по получению легитимации провалились. "Грузинская мечта" признана лишь несколькими недемократическими странами. Международное давление на "Грузинскую мечту" продолжится. Мы будем содействовать тому, чтобы давление стало еще сильнее ", - отметил Цкитишвили.



Кроме того, он прокомментировал прекращение полномочий для депутатов от оппозиционных партий и заявил, его партия не предоставит правящей команде такой роскоши, пусть она сама принимает решение о прекращении мандатов.



"Мы не предоставим им такой роскоши, чтобы написать заявление. Если хотят приостановить мандаты, пусть сами принимают решение. Я думаю, к маю они смогут его принять [такое решение]. Они сами должны принять решение, без нашей помощи", - отметил Цкитишвили.



Он также коснулся вопроса единства оппозиции и заявил, что есть вопросы, по которым у них единая позиция, это – европейское будущее и возврат страны в демократическое русло.



"У нас есть общее со всеми, кто разделяет эту идею. Создание единого политического фронта, единой политической организации никогда не было задачей. Где это будет необходимо для политзаключенных, новых выборов, демократии, мы в однозначно будем в координации", - отметил член партии "Гахария для Грузии".





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