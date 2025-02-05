

Саломе Зурабишвили и лидеры оппозиции проводят встречу с послами стран-членов ЕС

05.02.2025 17:09





Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили встречается с послами стран-членов Евросоюза.



На встрече также присутствует лидеры оппозиции, а в частности, на месте уже находятся представители "Сильной Грузии", "Коалиции за перемены", "Гахария для Грузии" и "Единства –Национального движения".



Как заявила перед началом встречи председатель "Национального движения" Тина Бокучава, важно, чтобы политические силы разговаривали и работали с международными партнерами для того, чтобы спасти европейское будущее страны.



"Мы видим, что режим Иванишвили ежедневно осуществляет все больше консолидации автократического правления. В принципе, уже можно сказать, что он пытается консолидировать диктатуру. Поэтому, конечно же, очень важно, чтобы политические силы разговаривали и работали с международными партнерами для того, чтобы спасти страну, ее европейское будущее и хотя бы теоретическую возможность демократического развития.



Вы помните, что в предвыборный период мы очень открыто разговаривали с нашими избирателями о том, что выборы 26 октября станут либо изоляцией и бедностью в международной изоляции, либо европейским будущим, европейским благополучием. Народ сделал выбор в пользу европейского благополучия, однако, Иванишвили ежедневно крадет у нас эту возможность. Мы видим, что он ввергает страну в полную изоляцию", - заявила Бокучава.



Напомним, что на 16:00 по местному времени назначена еще одна встреча, которая пройдет только между представителями оппозиционных партий и дипломатического корпуса.





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