

«Грузинская мечта» приняла поправки в Уголовный кодекс в первом чтении

05.02.2025 17:57





Парламент, состоящий только из членов правящей партии «Грузинская мечта», принял поправки в Уголовный кодекс в первом чтении 81 голосом.



Согласно разъяснению парламентского секретаря правительства Вахтанга Бачиашвили, к двум статьям Кодекса добавлено примечание, согласно которому правительству Грузии предоставляется возможность определить перечень объектов стратегического значения.



По данным пресс-службы парламента, законопроектом в статьи 222 (Захват или блокировка объекта вещания или связи и/или объекта стратегического или особого значения) и 330 (Захват или блокировка объекта стратегического или особого значения в террористических целях) Уголовного кодекса вносится примечание, согласно которому для целей указанных статей перечень объектов стратегического или/и особого значения определяется постановлением правительства Грузии.



По словам Вахтанга Бачиашвили, правительство Грузии в октябре прошлого года приняло постановление, которым по рекомендации Совета национальной безопасности определило список стратегических объектов. В список вошли все государственные учреждения, функционирование которых важно для обеспечения безопасности.







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