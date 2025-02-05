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«Гахария за Грузию» ожидает, что «Грузинская мечта» сама прекратит парламентские полномочия членов этой партии


05.02.2025   17:58


«Мы ожидаем, что «Грузинская мечта» сама прекратит парламентские полномочия членов нашей партии в мае», — заявил член партии «Гахария за Грузию» Дмитрий Цкитишвили.

Цкитишвили отметил, что партия не будет писать заявление о прекращении полномочий депутата.

«Мы, вероятно, ожидаем, что так и будет. Мы не предоставим им роскошь написать заявление и лишиться своих полномочий на основании нашего решения. Если они захотят, пусть останавливают их и принимают такое решение самостоятельно, без нашей помощи, мы ожидаем этого к маю», — отметил Цкитишвили.

Для справки, парламент досрочно прекратил депутатские полномочия 49 членов трех оппозиционных партий. Голосование по данному вопросу состоялось на сегодняшнем пленарном заседании.


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