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«Гахария за Грузию» ожидает, что «Грузинская мечта» сама прекратит парламентские полномочия членов этой партии
05.02.2025 17:58
«Мы ожидаем, что «Грузинская мечта» сама прекратит парламентские полномочия членов нашей партии в мае», — заявил член партии «Гахария за Грузию» Дмитрий Цкитишвили.
Цкитишвили отметил, что партия не будет писать заявление о прекращении полномочий депутата.
«Мы, вероятно, ожидаем, что так и будет. Мы не предоставим им роскошь написать заявление и лишиться своих полномочий на основании нашего решения. Если они захотят, пусть останавливают их и принимают такое решение самостоятельно, без нашей помощи, мы ожидаем этого к маю», — отметил Цкитишвили.
Для справки, парламент досрочно прекратил депутатские полномочия 49 членов трех оппозиционных партий. Голосование по данному вопросу состоялось на сегодняшнем пленарном заседании.
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