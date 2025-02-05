

«Грузинская мечта» поддержала свои поправки в закон «О публичной службе» в первом чтении

05.02.2025 17:59





Парламент, состоящий только из членов правящей партии «Грузинская мечта», утвердил поправки в закон «О публичной службе» в первом чтении по ускоренной процедуре 82 голосами. Об этом сообщила пресс-служба парламента Грузии.



Как заявил докладчик, председатель Комитета по юридическим вопросам Арчил Гордуладзе, законопроект уточняет некоторые вопросы, связанные с лицом, работающим по административному договору в публичном учреждении, знанием государственного языка Грузии в публичном учреждении, а также требованием достижения 18-летнего возраста.



Согласно действующим нормам закона «О публичной службе»административные договоры, заключенные с руководителем и заместителем руководителя первичного структурного подразделения публичного учреждения, прекращаются в случае прекращения полномочий руководителя соответствующего учреждения. В законопроекте уточняется, что указанные административные договоры прекращаются с прекращением полномочий руководителя соответствующего учреждения и началом полномочий лица, назначенного на должность руководителя этого учреждения.



По словам Арчила Гордуладзе, предлагаемые поправки в закон прямо указывают на то, что единственная должность, на которую требование о знании грузинского языка не будет распространяться напрямую — это советники, исходя из того, что у государственного политического должностного лица должна быть возможность иметь иноязычного советника.







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