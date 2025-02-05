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«Грузинская мечта» намерена принять новый закон об иноагентах
05.02.2025 18:08
Председатель фракции «Грузинская мечта» Мамуки Мдинарадзе заявил, что принятый в прошлом году закон не привел к регистрации многих организаций, поэтому будет принят новый закон — точный аналог действующего американского закона, который, по его словам, будет полноценно внедрен.
Мдинарадзе отметил, что после вступления в силу нового закона, принятый в прошлом году закон "об иноагентах" будет отменен.
"В прошлом году парламент принял упрощенную версию FARA, которую мы даже не успели полноценно внедрить. Однако, как вам известно, несмотря на вступление закона в силу, несколько десятков самых богатых и крупнейших неправительственных организаций, получающих иностранное финансирование, так и не прошли регистрацию в реестре. Поэтому вместо него мы примем новый американский закон — его точный действующий аналог — и обеспечим его полноценную реализацию".
Параллельно правительство создаст фонд для финансирования инициатив общественных организаций, для чего будут внесены изменения в закон о грантах.
Организации, которые хотят представлять не иностранные, а интересы грузинского народа, смогут получать грантовое финансирование от правительства.
Мдинарадзе также заявил, что не собирается обсуждать детали, и посоветовал заинтересованным сторонам ознакомиться с американским законодательством.
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