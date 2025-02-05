

«Грузинская мечта» создает комиссию по расследованию деятельности власти Саакашвили

05.02.2025 18:22





Парламент, состоящий исключительно из членов правящей партии «Грузинская мечта», поддержал создание временной парламентской комиссии по расследованию деятельности действующего правительства и политических деятелей в 2003-2012 годах.



На пленарном заседании был вынесен на голосование проект постановления «О создании Временной следственной комиссии парламента Грузии по расследованию деятельности действующего режима и его политических деятелей в 2003-2012 годах». Создание комиссии поддержали 83 депутата, против не выступил ни один.



Согласно регламенту, половина членов комиссии должны быть депутатами оппозиции. Места, зарезервированные для парламентской оппозиции, займут представители партии «Сила Народа», отколовшейся от большинства.



На первом этапе комиссия будет работать в парламенте в течение трех месяцев и подготовит политико-правовую оценку периода правления «Национального движения».



Правящая команда заявляет, что «оценка режима 2003–2012 годов имеет решающее значение для предотвращения угроз, с которыми сталкивается страна, и создания здоровой политической системы в Грузии».



Как заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе, представляя инициативу, «Временная следственная комиссия вызовет и допросит должностных лиц режима, а также любых других лиц, которые могут быть обвинены в преступлениях, совершенных режимом, или которые могут обладать ценной информацией об этих преступлениях». В то же время Мдинарадзе отметил, что объектами расследования дела о войне 2008 года не будут военачальники и солдаты.







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