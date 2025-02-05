

«Грузинская мечта» намерена законодательно ввести стандарты объективности СМИ и журналистской этики

05.02.2025 18:31





«Грузинская мечта» решила, что просто избивать и арестовывать журналистов / представителей СМИ недостаточно.



По заявлению председателя фракции «Грузинская мечта» Мамуки Мдинарадзе, правящая команда начнет работу с завтрашнего дня и вскоре будет инициирован «Закон о медиа», который будет принят в соответствии с британской моделью и законодательством.



По его разъяснению, законом будут установлены стандарты объективности медиа и журналистской этики.



По словам Мдинарадзе, будут определены институтские механизмы мониторинга и защиты этих стандартов.



«Мы начнем работу с завтрашнего дня и будет инициирован закон о медиа, который мы примем в соответствии с британской моделью и законодательством. Законом будут установлены стандарты объективности медиа, а также стандарты журналистской этики. Будут определены институтские механизмы мониторинга и защиты этих стандартов.

Будет ограничено финансирование медиаресурсов из иностранных источников.



Естественно, это не касается доходов от коммерческой рекламы и других подобных доходов», — заявил Мдинарадзе.





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