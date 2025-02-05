

«Грузинская мечта» создает в парламенте еще одну псевдооппозицию

05.02.2025 18:40





«Мы приняли решение сформировать оппозиционную парламентскую политическую группу на базе партии «Европейские социалисты», — заявил депутат парламента Грузии Илья Инджия.



Как отмечается, в состав политической группы также войдут депутаты парламента Варлам Липартелиани и Ника Элисашвили.

Кроме того, Илья Инджия на брифинге с Варламом Липартелиани и Никой Элисашвили отметил, что миссией политической группы станет выполнение функции здоровой оппозиции.



«Здоровая демократическая система никогда не может быть создана без здоровой оппозиции. Я уверен, что наша деятельность сыграет важную роль в создании политической системы, ориентированной на развитие страны», — заявил Илья Инджия.



Напомним, что в парламенте уже действует псевдооппозиционная группа под названием «Сила народа». Все псевдооппозиционные депутаты прошли в парламент по единому списку правящей партии.







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