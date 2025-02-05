

Грузия в процессе установления классической диктатуры - Звиад Коридзе

05.02.2025 18:45





Менеджер региональных офисов Transparency International Georgia и журналист Звиад Коридзе, на которого было совершено нападение депутатами «Грузинской мечты» в Sheraton Batumi, и до сих пор никто не был наказан, заявил, что Грузия находится в процессе установления классической диктатуры. По оценке Коридзе, эту диктатуру устанавливает основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили.



«Это ненормальная ситуация. Мы должны видеть более широкую, глобальную картину – нас могут полностью лишить таких понятий, как 'государство', 'демократия', 'свобода'. Поэтому наш подход сейчас должен быть совершенно иным, нежели тот, который я часто наблюдаю в публичном пространстве».



Коридзе также выразил надежду, что основательница Netgazeti | Batumelebi Мзия Амаглобели каким-то образом прекратит голодовку, хотя это крайне сложно.



"Мы также прекрасно понимаем, что человек вступил в такую борьбу и героически противостоит этой диктатуре, которая пытается расколоть общество. Мзия одна против этого, со своей энергией и духом. Поэтому я очень хорошо понимаю её пафос и настроение: она будет голодать до конца, даже до 4 марта, когда назначен её процесс".



Он также раскритиковал заявление лидера парламентского большинства Мамуки Мдинарадзе, который сказал, что СМИ делают из Мзии Амаглобели героя. По оценке Звиада Коридзе, Мдинарадзе вообще не понимает, что такое героизм:



"Мамука Мдинарадзе должен прекратить говорить о героизме, потому что он не понимает, что это такое. Ему даже не позволительно говорить о достоинстве, потому что не знает, что это такое. Он должен прекратить говорить о свободе, потому что не знает, что это такое. Он просто живет на "гармошке" у Бидзины Иванишвили. Тот бросит крошки со своего стола, и они будут счастливы. Что знает Мамука Мдинарадзе о государстве? Он разрушает государство и этого не понимает. О каком государстве говорит Мдинарадзе? Они — обычные ширмы для диктатуры Бидзины Иванишвили, чтобы показать, будто мы играем в какую-то 'государственность'. На самом деле эти люди укрепляют диктатуру. Мзия Амаглобели оказалась перед полицией, в осаде полиции, под давлением полиции, потому что диктатура этого хотела", — сказал Коридзе.



Кроме того, Звиад Коридзе отреагировал на акцию, которая состоялась вчера, 4 февраля, у парламента, где участников арестовали, а на представителей СМИ совершили нападение. Коридзе считает, что Бидзина Иванишвили разрушает государство, а его диктатура борется с медиа.



"Главное препятствие для диктатуры — это свободные СМИ, свобода слова. Где есть свобода, её нужно подавлять и задушить, поэтому эти полицейские, карательные отряды нападают на журналистов, которые их преследуют. Уверяю вас, завтра они начнут преследовать писателей, актеров", — заявил Коридзе.



Он также прокомментировал дело задержанных возле "Tbilisi Mall", где 8 лицам было переквалифицировано обвинение на уголовное. Он считает, что это было прямое указание Бидзины Иванишвили, чтобы еще больше усилить свою диктатуру.



"Иванишвили диктовал Дгебуадзе, 'Харебе', Гомелаури, Кобахидзе: 'Всех задерживать по уголовным статьям, всех нужно посадить в тюрьму'.



Почему нормальное государство может использовать такой репрессивный механизм из-за акции, которая произошла 2 февраля у "Tbilisi Mall"?



Что там происходило такого, чтобы использовать такой репрессивный механизм? — Ничего.

Этот репрессивный механизм нужен Иванишвили, чтобы ещё на один шаг усилить свою диктатуру", — заявил Коридзе.





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