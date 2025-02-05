

Экс-глава фонда Иванишвили утверждает, что олигарх пригрозил ему дальнейшим уголовным преследованием

05.02.2025 18:54





Бывший глава Фонда соинвестирования Георгий Бачиашвили, обвиняемый по делу о криптовалюте, на основании заявления почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, заявил, что его бывший работодатель в ходе состоявшегося 5 февраля закрытого судебного заседания угрожал ему уголовным преследованием по другому делу.



«Было озвучено несколько предложений с угрозами, касающимися наших договорных и гражданско-правовых отношений. Это касается других структурных частей (Фонда соинвестирования)... Он пригрозил мне, что и в этом случае я могу быть привлечен к ответственности. Я больше этого не боюсь, поскольку это будет уже третий случай, когда гражданское дело будет рассматриваться с уголовной точки зрения по приказу Иванишвили», - заявил Георгий Бачиашвили журналистам в Тбилисском городском суде.



Позже в интервью телекомпании «Формула» он подчеркнул, что Иванишвили «недоволен тем, что Фонд соинвестирования создан в соответствии с международной практикой»:



«Он считает, что управляющая компания и я играем чрезмерную роль в этой структуре. Соответственно, он пригрозил мне дальнейшим уголовным преследованием, если я не выполню некоторые из его требований… Эта угроза, конечно, смехотворна. Он не стесняется и осмеливается угрожать мне уголовным преследованием даже в суде», — заявил Бачиашвили.



23 января он утверждал, что Бидзина Иванишвили предложил ему выплатить 5000 биткоинов через «посредника» после возбуждения дела:



«Иванишвили продолжает вымогательство. Это вымогательство, когда человека просят заплатить крупную сумму денег под угрозой уголовной ответственности», — заявил тогда Бачиашвили.





Адвокат основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили позже подтвердил, что Иванишвили предложил своему бывшему финансисту Георгию Бачиашвили мировое соглашение.



«Никаких преступных действий не было, а была попытка примирения сторон, что является совершенно здоровым развитием событий», — заявил тогда Темо Циквадзе.



По завершении сегодняшнего слушания адвокат Иванишвили заявил, что не может обсуждать детали дела, поскольку заседание было закрытым. Показания основателя «Грузинской мечты» не будут обнародованы из-за «защиты коммерческой тайны», в судебном процессе он участвовал дистанционно.





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