

Зурабишвили: Сегодня политическая жизнь в Грузии фактически закончилась

05.02.2025 19:13





Саломе Зурабишвили, пятый президент Грузии, по итогам встречи с послами стран-членов ЕС и представителями 4 оппозиционных коалиций, заявила, что «политическая жизнь в Грузии сегодня (5 февраля — ред.) закончилась фактически — нет ни Конституции, ни одно право не защищено».



Она подчеркнула, что политическая жизнь в Грузии не может возобновиться до тех пор, пока не будут назначены новые парламентские выборы. Так пятый президент отреагировала на прекращение депутатских полномочий представителей трех оппозиционных коалиций.



«Сегодня политическая жизнь в Грузии фактически закончилась, поскольку, если нет политического пространства, парламента, то само по себе нет и политического пространства, — со дня выборов его нет. Конституции больше не существует, ни одно право не защищено — ни самовыражения, собрания, и мы видим это каждый день.



Таким образом, разговоры о возможности распространения какой-либо политической жизни в этой стране немыслимы до тех пор, пока не будут назначены новые выборы», — заявила Зурабишвили, отметив, что именно это стало главным посылом для европейских дипломатов во время встречи.



Она подчеркнула, что необходимо возобновить давление со стороны партнеров Грузии на «режим Иванишвили, который сегодня мы можем называть только российским режимом, чтобы назначить новые выборы».



Зурабишвили также заявила, что освобождение узников совести должно быть ежедневным требованием.



«Освобождение узников совести должно быть нашим ежедневным требованием! Давление должно осуществляться во всех направлениях!», — подчеркнула она.



Напомним, «Грузинская мечта» ужесточает санкции за административные и уголовные правонарушения — так, будет увеличен срок административного задержания до 60 суток и будет запрещено проведение митингов в закрытых помещениях. Публичные призывы к насилию, которые ранее считались административным правонарушением, теперь будут караться лишением свободы сроком до 3 лет вместо штрафов.



Вносятся поправки и в Уголовный кодекс — так, ужесточается наказание и за посягательство на здоровье сотрудника полиции; лицо, совершившее нападение на политического деятеля, государственного служащего или угрожающее насилием, будет наказываться в соответствии с уголовным законодательством и другое.



Источник: SOVA

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