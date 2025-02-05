

Джапаридзе: «Грузинская мечта» убила политику в стране

05.02.2025 19:24





Речь шла о сложившейся ситуации, о том, что окончательно сформирована диктатура;о том, что верховенство закона не только растоптано, а осуществляется формирование типичных диктаторских структур – От Евросоюза следует ожидать соответствующие шаги, - указанное заявление по завершении встречи между 5-ым президентом Грузии Саломе Зурабишвили, лидерами оппозиции и послами стран-членов Евросоюза сделал один из лидеров «Сильной Грузии» Бадри Джапаридзе.



По его словам, наличие статуса страны-кандидата и диктатура несовместимы.



Речь шла о сложившейся ситуации, о том, что окончательно сформирована диктатура; о том, что верховенство закона не только растоптано, а осуществляется формирование типичных диктаторских структур. Вместе с тем, и о том, что это полицейская диктатура. Всем известно, что количество политзаключенных перевалило за 60.



С дипломатами стран-друзей мы говорили об этом. Они, их столицы проинформированы об этом. Разумеется, от Евросоюза следует ожидать соответствующие шаги, так как страна-кандидат и диктатура – это нечто несовместимое. Нельзя одновременно быть кандидатом, а, с другой стороны, диктатором в стране.



О конкретных шагах я говорить не буду. Это решать странам-членам Евросоюза. Я не буду говорить о деталях“,- заявил Бадри Джапаридзе.



Вместе с тем, он отметил, что „Грузинская мечта“ убила политику в стране.



««Грузинская мечта» убила политику в стране. Сейчас мы имеем однопартийный, т. н. парламент, аплодирующий друг другу. „Грузинская мечта“ убила политический процесс в стране. Соответственно, в течение 24 часов они принимают какие-то законы. Это нацелено на то, чтобы остановить протест. Конечно, это не сможет остановить мирный протест, сопротивление. Люди вышли на улицы для того, чтобы спасти будущее этой страны и своих семей. Подобные драконьи шаги, брутальные расправы над людьми, их аресты, понятно, что наоборот усиливают протест. Это все должны понимать и, в первую очередь, Иванишвили»,- заявил Джапаридзе.





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