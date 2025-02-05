

Омбудсмен обратился в ОБСЕ/БДИПЧ по инициированным правящей партии репрессивным законодательным попрвкам

05.02.2025 21:12





По инициированным правящей партией законодательным поправкам Народный защитник Грузии Леван Иоселиани обратился в ОБСЕ/БДИПЧ, - указанную информацию распространяет Аппарат Народного защитника Грузии.



Как говорится в заявлении, Народный защитник Грузии призывает парламент не давать дальнейших ход указанному законопроекту до публикации заключения ОБСЕ/БДИПЧ.



„Сегодня, 5 февраля, Народный защитник Грузии обратился в ОБСЕ/БДИПЧ с просьбой подготовить заключение по законопроектам, инициированным на этой неделе в парламент Грузии. Представленная инициатива рассматривается в ускоренном порядке и ее целью является внесение поправок в Кодекс административных правонарушений, Закон Грузии „О собраниях и манифестациях“ и Уголовный кодекс Грузии.



Несмотря на призыв Народного защитника Грузии по законодательному пакету, парламент по-прежнему рассматривает законопроект в ускоренном порядке, что не лишает возможности полноценного участия в нем и вовлеченности.



Народный защитник Грузии призывает парламент не давать дальнейших ход указанному законопроекту до публикации заключения ОБСЕ/БДИПЧ и выражает надежду, что заключение ОБСЕ/БДИПЧ по представленному законопроекту будет полностью принято во внимание. Вместе с тем, будут приняты все меры для устранения негативных эффектов по правам человека”, - говорится в заявлении.





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