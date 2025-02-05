

«Акт непризнания Грузинского кошмара» запрещает правительству США признавать правительство Бидзины Иванишвили

05.02.2025 21:20





"Акт непризнания Грузинского кошмара " запрещает правительству США признавать правительство Бидзины Иванишвили или управляемое им правительство и призывает признать президентом Грузии Саломе Зурабишвили, - об этом говорится в тексте акта, опубликованного 5 февраля.



"Политика Соединенных Штатов – не признавать или не осуществлять нормализацию взаимоотношений с любым правительством, которым управляет Бидзина Иванишвили или любая другая марионетка, из-за преступлений против грузинского народа, осуществленных режимом Иванишвили;



Активно противодействовать признанию или осуществлению нормализации взаимоотношений с любым правительством, которым управляет Бидзина Иванишвили или любая другая марионетка, правительствами других стран, с применением необходимых основных и вторичных санкций, определенных "Исполнительным указом No. 14024”;



Использовать полный спектр власти, в том числе предусматриваемый "Глобальным актом Магницкого" и "Исполнительным указом No. 14024”, по сдерживанию коррупционной активности или операций иностранного влияния Грузии в интересах Коммунистической партии Китая, иранского режима или Российской Федерации", - говорится в акте.



Согласно законопроекту, федеральным официальным лицам и сотрудникам воспрещается осуществлять какие-либо действия, которые признают Бидзину Иванишвили или управляемое им правительство, или в какой бы то ни было форме указывают на это. В этих же целях воспрещается выделение федерального финансирования.



"Признание президента Грузии. Соединенные штаты должны признать единственным легитимным лидером Грузии действовавшего до мошеннических выборов 26 октября 2024 года президента [Саломе Зурабишвили] ”, - говорится в акте.



В законопроекте также указано, что, в случае восстановления грузинской конституции, демонстрацией чего будут свободные и честные выборы, президент США может объявить указанный акт упраздненным.





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