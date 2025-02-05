

Вашадзе: о законопроектах «Мечты»: они хотят установить диктатуру, но им придется подчиниться воле народа

05.02.2025 21:39





Георгий Вашадзе, лидер «Стратегии Агмашенебели» (коалиция «Единство — Нацдвижение»), заявил, что представители «Грузинской мечты» хотят пресечь народный протест, заставить молчать СМИ и упрятать политиков за решетку.



«Это и есть их подход, этим они хотят установить диктатуру», — так Вашадзе комментирует намерение партии Иванишвили принять медиа-закон.



Оппозиционер уверен, что общество должно противопоставить попыткам «Мечты» больше протеста, свое единство и давление на власть.



«Аресты политических оппонентов, упразднение СМИ, попытка закрыть людей дома – это путь самоназванного режима. <…> Пусть Иванишвили, Кобахидзе и кто-то еще не думают, что спасут себя теми шагами, которые они сейчас предпринимают. Эти люди хотят установить диктатуру в стране.



Я же им говорю: диктатуры в Грузии не будет! И вам придется подчиниться воле народа!



Новые выборы и освобождение политзаключенных — вот наши требования, о которых шла речь с нашими партнерами, и что нас полностью объединяет с грузинским обществом», — заявил Вашадзе.



Отметим, вслед за российским аналогом закона об иноагентах, «Грузинская мечта» решила принять и медиа-закон. Парламентский лидер партии Мамука Мдинарадзе заявил, что в парламенте Грузии будет инициирован «Закон о СМИ». Депутат подчеркнул, что новый закон будет принят cогласно британской модели.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





