

Кеннет Яловиц: Для Трампа Грузия не является приоритетом внешней политики

05.02.2025 23:31





Предположительно, своей риторикой и посредством вашингтонских лоббистов "Грузинская мечта" попытается завоевать сердце Трампа, но это сложная борьба, учитывая те ямы, которые "Мечта" вырыла, - об этом пишет бывший посол США в Грузии (1998-2001 гг.) Кеннет Яловиц.



„Для Трампа Грузия не является приоритетом внешней политики, и значительное изменение нынешнего подхода США к Грузии, является маловероятным. Европа хочет больше санкций для Грузии, и команда Трампа может ему довериться. Грузия была большим получателем экономической и военной поддержки США, и её дальнейший размер может быть неопределенным. И действительно, некоторые в новой администрации хотят упразднить USAID и/или вернуть назад в госдеп для лучшего контроля.



Команда Трампа действительно изучит политику "Грузинской мечты", которая является критичной по отношению США и склоняется в сторону России, и затем задаст вопрос, зачем мы должны продолжать поддержку этого правительства за такой объем денег налогоплательщиков? У Грузии мало что есть, чтобы привлечь внимание Трампа, когда его внимание будет сфокусировано на другом. У госсекретаря Рубио есть история по поддержке прав человека и демократии и то, что он поддержит нынешнее направлении Грузии, маловероятно.



Конгресс США играет большую роль в определении размера и направлений внешней помощи США. Ключевые члены конгресса от республиканцев публично заявляют о своем критическом отношении к Грузии и поддерживают введение больших санкций. "Грузинская мечта" попытается завоевать сердце Трампа своей риторикой и посредством вашингтонских лоббистов, но это сложная борьба, учитывая те ямы, которые "Мечта" вырыла.



Администрация Трампа, возможно, будет менее заинтересована программами демократического развития, но не бросится обниматься с режимом, который подвергает критике сами Соединенные Штаты и его институты. И, когда будущее USAID под вопросом, перспектива экономической и технической помощи США для Грузии является неопределенной. Если "Грузинская мечта" продолжит вести страну по менее демократическому и более антизападному пути, отношения между двумя странами могут обостриться еще больше," – пишет Яловиц.





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