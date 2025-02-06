

Джеймс Макклири: Правительство, контролируемое олигархом Иванишвили, становится все более авторитарным

06.02.2025 10:58





Ситуация в Грузии ухудшается. Правительство, контролируемое поддерживаемым Путиным олигархом Иванишвили, становится все более авторитарным, - написал в X член парламента Великобритании и политик либерал-демократ Джеймс Макклири.



По его словам, правительство Великобритании должно поддержать продемократических протестующих и журналистов, в том числе основателя «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзию Амаглобели.



«Правительство Великобритании должно действовать для того, чтобы поддержать продемократических митингующих и журналистов, таких как г-жа Амаглобели», - написал британский парламентарий.





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