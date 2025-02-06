

Анна Цитлидзе: Георгий Гахария должен наконец определиться, чего он хочет?

06.02.2025 11:45





«Это однозначно неправильно и оставляет много места для спекуляций, в том числе среди граждан Грузии», – так ответила член партии «Единство – Национальное движение» Анна Цитлидзе на вопрос ведущей передачи «Тема дня» на Первом канале Грузии о том, как она оценивает тот факт, что партия Георгия Гахария до сих пор воздерживается от соответствующего заявления и продолжает оставаться действующими депутатами, несмотря на то, что не признаёт легитимность парламента.



По её словам, Георгий Гахария в конце концов должен определиться, чего он хочет.



«Он хочет быть настоящей оппозицией, такой, какой является прозападная оппозиция, которая борется за будущее этой страны и за её европейское будущее, или он хочет быть неким придатком «Грузинской мечты», который занимает какую-то непонятную позицию – вроде бы оппозиция, но на самом деле и не оппозиция. Граждане Грузии в этой решающей борьбе никому не простят неопределённости и двойной игры, кем бы ни был этот человек», – заявила Цитлидзе.



Анна Цитлидзе также отметила, что лично для неё и её политической партии Гахария никогда не был политическим авторитетом, поскольку для них он является человеком, который несёт ответственность за события 20 июня.



«Гахария также – человек, который оказался на посту премьер-министра и министра внутренних дел прямо из Москвы, так как его деятельность была непосредственно связана с Москвой, он работал в Москве. Это общеизвестно. А его уход из партии произошёл только из-за внутрипартийного конфликта с Ираклием Гарибашвили и Кобахидзе, а не из-за каких-то принципиальных разногласий», – заявила Цитлидзе.







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