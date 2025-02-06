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Джо Уилсон: Иванишвили продал доступ к порту и минеральным ресурсам Грузии «Коммунистической партии Китая»
06.02.2025 11:56
Бидзина Иванишвили и бандиты «Грузинской мечты» продали доступ к порту и минеральным ресурсам Грузии «Коммунистической партии Китая», - написал председатель Хельсинкской комиссии США, конгрессмен Джо Уилсон (Республиканская партия) на своей странице в X.
«Бидзина Иванишвили и бандиты «Грузинской мечты» продали доступ к порту и минеральным ресурсам Грузии «Коммунистической партии Китая», несмотря на предложения США и ЕС. Теперь они глупо рекламируют свою диктатуру, исключая 49 оппозиционных депутатов и жестоко расправляясь с демонстрантами, несмотря на большое внимание. Санкции грядут!» - написал Джо Уилсон.
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