

Джо Уилсон: Иванишвили продал доступ к порту и минеральным ресурсам Грузии «Коммунистической партии Китая»

06.02.2025 11:56





Бидзина Иванишвили и бандиты «Грузинской мечты» продали доступ к порту и минеральным ресурсам Грузии «Коммунистической партии Китая», - написал председатель Хельсинкской комиссии США, конгрессмен Джо Уилсон (Республиканская партия) на своей странице в X.



«Бидзина Иванишвили и бандиты «Грузинской мечты» продали доступ к порту и минеральным ресурсам Грузии «Коммунистической партии Китая», несмотря на предложения США и ЕС. Теперь они глупо рекламируют свою диктатуру, исключая 49 оппозиционных депутатов и жестоко расправляясь с демонстрантами, несмотря на большое внимание. Санкции грядут!» - написал Джо Уилсон.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





