

613 бывших членов парламента и Верховного совета Грузии продолжают получать компенсации от государства

06.02.2025 12:37





По состоянию на октябрь 2024 года государственную компенсацию получали 613 бывших членов парламента и Верховного совета Грузии. Об этом говорится в информации, предоставленной Агентством социального обслуживания в ответ на вопрос BusinessPressNews.



Размер компенсации составляет 1000 лари в месяц. Напомним, размер компенсации увеличился с 2024 года, до этого он составлял 560 лари.



По данным агентства, в 2023 году на компенсацию бывшим депутатам и бывшим членам Верховного совета из бюджета было потрачено 4,11 млн лари. Получается, что в 2023 году такой вид компенсации получили 612 человек.





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