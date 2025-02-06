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613 бывших членов парламента и Верховного совета Грузии продолжают получать компенсации от государства
06.02.2025 12:37
По состоянию на октябрь 2024 года государственную компенсацию получали 613 бывших членов парламента и Верховного совета Грузии. Об этом говорится в информации, предоставленной Агентством социального обслуживания в ответ на вопрос BusinessPressNews.
Размер компенсации составляет 1000 лари в месяц. Напомним, размер компенсации увеличился с 2024 года, до этого он составлял 560 лари.
По данным агентства, в 2023 году на компенсацию бывшим депутатам и бывшим членам Верховного совета из бюджета было потрачено 4,11 млн лари. Получается, что в 2023 году такой вид компенсации получили 612 человек.
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