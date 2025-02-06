

Еврокомиссар по вопросам расширения призвал власти Грузии изменить курс и вернуть Грузию на путь к ЕС

06.02.2025 13:33





Мы призываем власти Грузии изменить курс и вернуть Грузию на путь к ЕС, - об этом написала на социальной платформе X еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.



«Последние события в Грузии вызывают тревогу. Законодательные изменения, предложенные «Грузинской мечтой», еще больше подорвут права граждан на свободу выражения и собраний. Мы призываем власти Грузии изменить курс и вернуть Грузию на путь в ЕС, уважая волю граждан Грузии», - пишет Марта Кос.





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