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Еврокомиссар по вопросам расширения призвал власти Грузии изменить курс и вернуть Грузию на путь к ЕС


06.02.2025   13:33


Мы призываем власти Грузии изменить курс и вернуть Грузию на путь к ЕС, - об этом написала на социальной платформе X еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

«Последние события в Грузии вызывают тревогу. Законодательные изменения, предложенные «Грузинской мечтой», еще больше подорвут права граждан на свободу выражения и собраний. Мы призываем власти Грузии изменить курс и вернуть Грузию на путь в ЕС, уважая волю граждан Грузии», - пишет Марта Кос.


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