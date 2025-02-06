

В США десятки тысяч госслужащих приняли предложение уйти в отставку с получением «компенсации» — СМИ

06.02.2025 14:22





Десятки тысяч американских государственных служащих приняли предложение администрации президента США Дональда Трампа уйти в отставку в обмен на сохранение выплат заработной платы до 30 сентября, сообщает BBC.



На прошлой неделе около двух миллионов федеральных служащих получили уведомление о том, что могут воспользоваться таким механизмом. По данным американских СМИ, около 40 тысяч федеральных служащих решили принять участие в "программе" с приближением даты окончания действия предложения в четверг, 6 февраля.



Белый дом, ранее заявлявший, что ожидает принятия предложения от около 200 тысяч человек, заявил СМИ, что ждет всплеска участия в программе в течение следующих 24 часов.



Согласно анализу федеральной рабочей силы США, проведенному некоммерческой организацией Partnership for Public Service, ежегодный уровень оттока кадров среди федеральных служащих в Штатах составляет около 6%, а это означает, что некоторые из принявших предложение об отставке, возможно, все равно планировали покинуть правительство.



CNN пишет, что администрация Трампа планирует массовые увольнения работников, которые откажутся от предложения, что оставляет еще большую неопределенность для госслужащих, которые решат остаться. Федеральные служащие рассказали BBC об атмосфере растерянности и тревоги, указывая на отсутствие гарантий программы "компенсации" и опасаясь, что могут не получить обещанную зарплату.



Ситуация спровоцировала протесты против реформ по всей стране в среду, 5 февраля. На многих акциях протеста были десятки человек, но в некоторых демонстрациях, например в Мичигане, приняли участие более тысячи людей, пишут местные СМИ.



Упомянутый механизм уменьшения количества госслужащих является частью намерений администрации Трампа сократить численность федеральной бюрократии и расходы. Инициатива Трампа, реализуемая при поддержке его союзника-миллиардера Илона Маска, получила одобрение ряда ведущих республиканцев, контролирующих сейчас обе палаты Конгресса. Профсоюзы, представляющие государственных служащих США, уже подали в суд, чтобы заблокировать планы массовых увольнений.





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