

Кобахидзе: Лучший способ - прямо скопировать американский закон FARA для нашей реальности

06.02.2025 15:00





НПО не действовали даже соответственно относительно мягкому закону, многие из них воздерживались от регистрации - мы можем свободно расширить законодательство, связанное с прозрачностью НПО, - заявил журналистам премьер-министр «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.



Как пояснил Кобахидзе, «лучше всего - прямое копирование американского закона FARA для наших реалий».



«Уже несколько лет, особенно в последние 2 года, мы говорим о тех проблемах, о которые сейчас открыто заговорило новое правительство США. Это прямое признание того, что иностранное финансирование, в частности американское финансирование, использовалось в разных странах, в том числе и в Грузии, для организации революций и беспорядков. НПО, финансируемые из-за рубежа, играют в этом решающую роль. Исходя из того, что все открыто и не только власть Грузии говорит об этой очень серьезной проблеме, мы можем свободно расширить законодательство, связанное с прозрачностью НПО.



В этом случае мы думаем, что лучшим средством является прямое копирование американского закона FARA для наших реалий. Остальное, конечно, предмет дискуссий. Конечно, НПО не действовали даже соответственно относительно мягкому закону, НПО, в том числе очень богатые, воздерживались от регистрации, и на то были вполне конкретные причины. В частности, они не хотели представлять свои революционные проекты грузинской общественности, но у нас есть своя национальная задача. Это защита суверенитета. Никто не должен иметь права пытаться сменить власть в этой стране путем иностранного финансирования НПО против воли народа. Поэтому мы будем до конца защищать национальные интересы Грузии, и этому служит принятие в нашей стране закона, аналогичного американскому закону FARA», - заявил Ираклий Кобахидзе.





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