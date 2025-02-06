

Группа врачей под эгидой Народного защитника возможно посетит в клинике «Вивамед» Мзию Амаглобели

06.02.2025 15:11





Клинику «Вивамед», возможно, завтра посетит группа врачей, созданная под эгидой Народного защитника, чтобы изучить состояние здоровья основательницы «Батумелеби» Мзии Амаглобели.



Об этом журналистам сообщил адвокат Мзии Амаглобели Джуба Катамадзе после посещения журналистки в клинике.



Как он отметил, Мзия Амаглобели хочет покинуть клинику, но врачи просят о проведении дополнительных исследований.



«Сегодня я посетил госпожу Мзию Амаглобели. Ее состояние без изменений, она чувствует себя стабильно. Я адвокат, и не могу профессионально оценивать состояние ее здоровья, но она встретила в палате, ходила, как обычно, и мы обсудили разные вопросы. Она поблагодарила тех, кто прекратил голодовку, и попросила всех не идти на жертвы ради нее. Что касается ее пребывания в «Вивамеде», то я разговаривал с господином Зурой Чхаидзе, и сама клиника попросила ее остаться на некоторое время для проведения исследований. В ее гастроэнтерологических исследованиях были обнаружены определенные изменения. Г-жа Мзия просит о том, чтобы покинуть клинику и вернуться в пенитенциарное учреждение. По ее словам, она ни от кого не просит никаких привилегий. Завтра ее возможно посетит группа врачей, созданная под эгидой Народного защитника. Завтра должно выясниться, какие исследования потребуются. Им передадут «форму 100», с которой ознакомятся надежные врачи, а остальное определится завтра. Г-жа Мзия просит, чтобы, если остались какие-то исследования, они были бы проведены сегодня. Врачи придут завтра, и, максимум, завтра вечером, ее вернули в пенитенциарное учреждение», - сказал Катамадзе.





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