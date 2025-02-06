

Премьер-министра Польши обвиняют в попытке государственного переворота

06.02.2025 16:14





Премьер-министра Польши Дональда Туска обвиняют в попытке государственного переворота. Об этом сообщил председатель Конституционного суда Польши Богдан Свиненчковский, пишет польская газета «Gazeta Wyborcza».



По словам Богдана Свенчковского, в конце января прокуратура представила 60-страничный доклад, в котором, помимо Дональда Туска, в преступлении подозреваются несколько министров, депутатов, судей и прокуроров.



Согласно документу, с 13 декабря 2023 года указанные лица действовали в составе «организованной преступной группы», целью которой было изменение конституционного строя Польши и приостановление деятельности Конституционного суда и других конституционных органов, в том числе насильственным и незаконным путем.



По словам Богдана Свенчковского, на основании его доклада заместитель генерального прокурора начал проверку.



В ответ на сообщение Богдана Свенчковского премьер-министр Польши опубликовал видео, на котором он играет в пинг-понг, с подписью «Государственный переворот». На видео видно, как Туску сообщают, что его подозревают в государственном перевороте, на что глава польского правительства отвечает: «Ну, у нас тут есть более серьезные проблемы».



Президент Польши Анджей Дуда не сказал, согласен ли он с обвинениями, но назвал Богдана Свинчковского опытным прокурором и добавил, что правительство нарушает закон.



Для справки, с декабря 2023 года в польском правительстве действует коалиция во главе с Дональдом Туском. Президентом остается Анджей Дуда, член оппозиционной партии «Право и справедливость».



В мае в Польше пройдут президентские выборы, в которых Анджей Дуда не сможет участвовать. По данным социологических опросов, в настоящее время лидирует кандидат, выдвинутый партией Дональда Туска.







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