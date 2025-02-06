

«Грузинская мечта» утвердила четырех членов Совета Национального банка

06.02.2025 16:17





Парламент, представленный исключительно из членов «Грузинской мечты», утвердил четырех членов Совета Национального банка. Проекты постановлений были вынесены на голосование, и на четыре вакантные должности были утверждены Вахтанг Буркиашвили, Отар Шамугия, Нино Джеладзе и Леван Дзнеладзе.



Как заявил после голосования Шалва Папуашвили, важно, чтобы саботаж прекратился и Национальный банк продолжил свою деятельность в полном составе.



«Почти полтора года из-за саботажа бывшего президента Зурабишвили мы не могли сформировать Совет Национального банка. Национальный банк должен был действовать в составе пяти членов. Важно, что нам удалось, в том числе в результате выборов 26 октября, президентских выборов, положить конец этому саботажу, и Национальный банк теперь продолжит свою деятельность в полном составе», — заявил Папуашвили.







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