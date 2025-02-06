

Кобахидзе: Посольство США, USAID, NED действовали против народа и грузинского государства

06.02.2025 16:20





«Посольство США в Грузии и USAID, а также NED и другие институты действовали согласованно против грузинского народа и грузинского государства», — заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в Казахстане, в ответ на заявление госсекретаря США Марко Рубио относительно деятельности USAID.



Премьер-министр выразил надежду, что при новой администрации подход посольства США к грузинскому народу и грузинскому государству изменится и уродливая координация, существовавшая между посольством, USAID, NED и другими соответствующими структурами, прекратится.



«Что касается изменений, то они должны в равной степени коснуться USAID, NED и деятельности посольства. Мы очень надеемся, что при новой администрации, прежде всего, изменится подход посольства США к грузинскому народу и грузинскому государству и прекратится уродливая координация, существовавшая между посольством, USAID, NED и другими соответствующими структурами», — заявил Ираклий Кобахидзе.







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