

Хазарадзе: Остаешься в парламенте?! Ты - российский проект Бидзины!

06.02.2025 17:18





Лидер «Сильной Грузии» Мамука Хазарадзе заявляет, что если политическая партия остается в нынешнем парламенте, это означает, что она является «российским проектом» Бидзины Иванишвили. Соответствующее заявление оппозиционный лидер сделал в соцсети.



«Остаешься в парламенте?! Ты - российский проект Бидзины!», — написал Хазарадзе в соцсети «Фейсбук».



Напомним, что прекращены депутатские полномочия членов фракций «Единство – Национальное движение», «Коалиция за перемены» и «Сильная Грузия» – всего 49 депутатов.



Основанием для решения парламента стали их личные заявления о прекращении мандатов, с которыми они обратились в парламент в ноябре прошлого года.



12 мандатов остаются у партии «Гахария для Грузии». Политическое объединение Георгия Гахария также не признает легитимными результаты выборов 26 октября и не принимает участия в парламентской деятельности, однако заявление о прекращении депутатских полномочий не вносила. В партии полагают, что их мандаты будут аннулированы автоматически уже в мае и не пытаются торопить события.





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