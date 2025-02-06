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В Украине запретили трансплантацию органов погибших военных


06.02.2025   18:00


Президент Украины Владимир Зеленский 6 февраля подписал закон о запрете изъятия органов для трансплантации у погибших военных и жертв вооруженной агрессии против Украины. Об этом говорится в карточке законопроекта.

Он, в частности, предусматривает запрет изъятия органов для трансплантации у лиц:

• погибших (умерших) в результате применения мер принуждения работниками правоохранительных, силовых и других структур;
• из составляющих сил обороны и сил безопасности, погибших при исполнении ими служебных обязанностей в Украине или в отдельных ее местностях, где введено военное положение;
• погибших (умерших) в результате вооруженной агрессии против Украины.

Также документ предусматривает создание Национального трансплантологического комитета, который будет работать в качестве консультативного органа Министерства здравоохранения Украины.

Среди нововведений – усовершенствование автоматического поиска пары донор – реципиент через Единую государственную информационную систему трансплантации органов и тканей.

Кроме того, закон определяет создание порядка организации трансплантации по принципу "домино", когда органы от нескольких доноров могут использовать для лечения нескольких реципиентов.


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