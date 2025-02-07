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У парламента возобновилась акция протеста несмотря на дождь
07.02.2025 00:22
На проспекте Руставели, где граждане собираются более 2 месяцев, возобновилась акция.
Несмотря на сопротивление полиции, протестующие перекрыли проспект.
Полицейский кордон не давал гражданам сделать это, что было встречено криками собравшихся: «Рабы, рабы!» . В итоге граждане все же перекрыли проспект Руставели.
Граждане, представители различных сфер каждый день собираются на проспекте Руставели в знак протеста. На 71-й день участники акции требуют: назначения новых выборов и освобождения задержанных во время протестов.
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