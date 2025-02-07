

USAID выделял на развитие экологически чистого транспорта в Грузии 25 миллионов долларов - отчет

07.02.2025 00:24





Республиканцы в Сенате публикуют список нескольких проектов, финансируемых USAID. Список был опубликован на странице сенаторов-республиканцев в соцсети.



В списке упоминается, что Deloitte выделила около 25 миллионов долларов на развитие экологичного транспорта в Грузии.



Также $4,5 млн было выделено на борьбу с дезинформацией в Казахстане, а $20 млн — на детскую телепередачу в Ираке.



По словам республиканцев в Сенате, помимо финансирования других проектов, USAID выделило 20 миллионов долларов на программу поддержки расследовательской журналистики в партнерстве с Проектом по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP); 1,1 млн долларов США для ЛГБТ-групп в Армении; 1,5 миллиона долларов на восстановление медийной среды Кубы; 2,1 миллиона долларов для BBC на укрепление медиа-среды в Ливии; 3,9 миллиона долларов на проблемы ЛГБТ на Западных Балканах.







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