

Кобахидзе: Вступление Грузии в Евросоюз к 2030 году достижимо

07.02.2025 10:58





«Вступление Грузии в Евросоюз к 2030 году достижимо», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в эксклюзивном интервью Euronews.



Премьер-министр говорил о необходимости большей гибкости со стороны Брюсселя в процессе переговоров о вступлении в Евросоюз.



Как отметил в интервью Ираклий Кобахидзе, мяч теперь на стороне Брюсселя, и объединению нужно больше гибкости в подходе к новым членам. По его словам, у Грузии есть довольно серьезные проблемы с европейской бюрократией, хотя он весьма оптимистичен в отношении того, что страна станет членом Евросоюза в 2030 году.



«Мы продолжим неуклонно двигаться к этой цели и надеемся, что в ближайшие годы подход к Грузии станет более справедливым», — заявил премьер-министр.



Как пишет Euronews, по оценке Ираклия Кобахидзе, причина отсутствия здоровых отношений между Грузией и Евросоюзом сегодня заключается не в грузинской политике, а в европейской бюрократической политике в отношении Грузии, и если эта политика изменится, все наладится.



«Нынешнее состояние наших отношений для нас неприемлемо. Мы заинтересованы в здоровых отношениях с Евросоюзом, чего мы не видим на данном этапе. Но мы убеждены, что причина этого не в грузинской политике, а в европейской бюрократической политике в отношении Грузии. Поэтому, если эта политика изменится, все исправится», — заявил Ираклий Кобахидзе.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





