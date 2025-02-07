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«Институт Маккейна» опубликовал «Инициативу по освобождению политических заключенных»
07.02.2025 11:02
«Институт Маккейна» опубликовал «Инициативу по освобождению политических заключенных», в которой также упоминается журналистка Мзия Амаглобели.
Как говорится в заявлении, инициатива поможет гражданам США и другим лицам, задержанным по политическим причинам в различных странах.
Инициатива будет ориентирована на освобождении определенных групп заложников и политических заключенных. На первом этапе был распространен список заложников и политзаключенных, среди которых была и грузинская журналистка Мзия Амаглобели. В список также вошли лидер венесуэльской оппозиции Хесус Армас, белорусская флейтистка Мария Колесникова и израильско-американские заложники, удерживаемые в секторе Газа.
Инициатива окажет значительную помощь как заключенным, так и их семьям. Это включает в себя общение с высокопоставленными лицами, принимающими решения в правительстве США, а также стратегические коммуникации в поддержку освобождения заключенных.
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