

«Мечта» пытается подавить протест принятием репрессивных законов - АМЮГ

07.02.2025 12:10





На фоне акций, проходящих в масштабах всей Грузии, "Грузинская мечта" пытается подавить протест принятием репрессивных законов, - об этом говорится в оценке Ассоциации молодых юристов Грузии (АМЮГ).



Вместе с тем, в обзоре организации подчеркнуто, что поправки, инициированные в Закон Грузии "О собраниях и манифестациях” существенно ограничивают права человека на собрания и выражение.



"Следует отметить, что целый ряд поправок, связанный с нарушением правил собраний и манифестаций, может лечь в основу административного правонарушения. Поправки вносятся и в Кодекс, что еще больше ослабляет гарантии защиты указанного фундаментального права. Законодательные поправки касаются следующих вопросов: ответственность организатора собраний/манифестаций: в старой редакции был инициатор и специально уполномоченное им лицо. По законодательным поправкам, указанные термины упраздняются и замещаются следующими: "организатор” и "ответственное лицо”. "Организатором" объявляется не только инициатор, но и любое лицо, которое "руководили или/и иначе осуществляет организацию" собрания, а "ответственным лицом" может оказаться любое лицо, которое в процессе собрания занимается какой-либо организаторской деятельностью. Это значит, что ответственность может быть возложена на любого активного участника собрания, даже, если он официально не является организатором. Такие невразумительные и широко интерпретируемые поправки могут повысить угрозу злоупотребления правовым преследованием в отношении организаторов и активистов. Вместе с тем, новая редакция обязывает "ответственное лицо” внести в исполнительный орган муниципалитета подписанное предупреждение о проведении собрания/манифестации. Вместе с тем, в течение 15 минут после получения соответствующего предупреждения организатор обязан призвать участников собрания или манифестации, а также предпринять все разумные меры для того, чтобы освободить проезжую часть, восстановить передвижение автотранспорта или/и произвести демонтаж временных конструкций", - указано в заявлении.



По оценке организации, нецелевое применение исключительных процедур в законотворческом процессе наносит значительный ущерб принципам правового государства и правовой безопасности.





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