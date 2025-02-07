

Грузия остается ключевым транзитным узлом для наркотрафика – отчет Госдепа США

07.02.2025 12:11





После начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году через Грузию начали прокладываться новые маршруты транспортировки опиоидов и синтетических наркотиков. Это следует из нового доклада Бюро Госдепартамента США по борьбе с международным оборотом наркотических веществ и правоохранительной деятельности (INL).



«Грузия продолжает оставаться привлекательным транзитным узлом для значительных объемов опиатов из Афганистана, Ирана и других стран Евразии, которые используют судоходные маршруты через Черное море для доставки наркотиков в Европу. С начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году транснациональные наркосети начали прокладывать новые маршруты через территорию Грузии для транспортировки опиоидов и синтетических наркотиков из Европы в Турцию, Армению и Азербайджан», — говорится в отчете, который охватывает период с начала 2023 года по март 2024-го.



США оказывают поддержку Грузии в борьбе с наркоторговлей, помогая в обучении правоохранителей, выявлении контрабанды и проведении международных операций. Так, например, США содействовали совместной операции грузинских и бельгийских полицейских в апреле 2023 года, в результате которой было изъято 400 кг героина. В мае 2023 года при поддержке США удалось выявить второй контейнер с коммерческим грузом, отправленный из Ирана в порт Поти, где прятали 80 кг героина.



В 2023 году власти приняли Национальную стратегию по борьбе с наркотиками на 2023–2030 гг., которая включает меры по профилактике, реабилитации, снижению вреда и борьбе с наркоторговлей. Однако, по данным отчета, основной акцент власти продолжают делать на карательные меры. Между тем, доступ к заместительной терапии остается проблемой. В частности, в тюрьмах практически нет долгосрочных программ лечения наркозависимых.



Грузия также расширила сотрудничество с Европейским мониторинговым центром по наркотикам и наркозависимости, подписав соглашение о совместной работе над системами сбора данных и мониторинга новых психоактивных веществ.



Тем не менее, доклад указывает, что реальные шаги по снижению наркопотока пока остаются ограниченными.



Источник: Новости - Грузия

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