

Трамп распускает специальную группу по борьбе с российскими олигархами

07.02.2025 12:52





Администрация Дональда Трампа распускает специальную оперативную группу, созданную после вторжения России в Украину в 2022 году для обеспечения соблюдения санкций и преследования олигархов, приближенных к Кремлю.



Соответствующий меморандум был опубликован генеральным прокурором США Пэм Бонди в первый день ее пребывания в должности, однако до сих пор не был обнародован.



«Эта политика требует фундаментального изменения мышления и подхода», — пишет Бонд в директиве, отмечая, что ресурсы, выделенные на обеспечение соблюдения санкций и конфискацию активов олигархов, будут перенаправлены на борьбу с наркокартелями.



Инициатива, выдвинутая во время правления президента-демократа Джо Байдена, была направлена ​​на ограничение финансов приближенных к президенту России Владимиру Путину и наказание тех, кто способствует санкциям и нарушениям экспортного контроля.



Reuters пишет, что это было частью более широкой кампании, направленной на изоляцию России от мировых рынков и обеспечение соблюдения широкомасштабных санкций, введенных против Москвы из-за войны в Украине.



Например, спецгруппа предъявила обвинения Олегу Дерипаске и Константину Малофееву в нарушении санкций, а также арестовала яхты попавших под санкции олигархов Сулеймана Керимова и Виктора Вексельберга.



Как отмечает Reuters, расследование дел, над которыми в настоящее время работает спецгруппа, скорее всего, продолжится. Прокуроры, работающие в составе спецгруппы, вернутся на прежние должности. Согласно директиве, изменения будут действовать не менее 90 дней и могут быть продлены или стать постоянными.







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