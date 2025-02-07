

Тамар Кордзая заявила о прекращении своей политической деятельности

07.02.2025 13:03





Бывший депутат парламента Грузии двух созывов, бывший член "Республиканской партии" Тамар Кордзая приняла решение покинуть политическое поприще. Об этом она написала на своей странице в сети "Фейсбук".



«После долгих раздумий я пришла к решению прекратить свою политическую деятельность, я ухожу из политики», — написала Тамар Кордзая.



«Я хотела бы публично объяснить принятое мной решение — я ухожу из политики.



Я начала свою политическую карьеру в 2013 году, и это был очень интересный период в моей жизни. Я постоянно старалась быть защитником интересов страны, Конституции Грузии и прав человека. Иногда это срабатывало, иногда нет. Но одно я могу сказать с уверенностью: все решения были продиктованы этими тремя основными ценностями. Я получала много критики, но больше всего мне запомнилась поддержка, и я благодарна всем людям, которые заставили меня это почувствовать.



Спасибо всем тем, с кем я боролась вместе. Жизнь стоит этого опыта. После долгих раздумий я пришла к решению прекратить свою политическую деятельность. Я знаю, это сложно, и это также приведет к неоднозначным откликам, что вполне объяснимо.



Я остаюсь активным гражданином и борцом за европейское будущее страны», — написала Кордзая.





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