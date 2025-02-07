

Григол Гегелия: борьба против всего западного является борьбой против всего грузинского

07.02.2025 13:43





В условиях этой власти, любой подобный закон [аналог "Фара"], конечно, это еще на один инструмент больше для политических репрессий, и больше ничего. На месте "Грузинской мечты" я бы запретил не только тренинги, но и напрямую чтение книг, - указанное заявление в эфире телепрограммы "Дневной ньюсрум" телеканала "Палитраньюс" сделал секретарь по иностранным делам "Сильной Грузии" Григол Гегелия.



По его словам, борьба против всего западного является борьбой против всего грузинского.



"Когда самая коррумпированная власть в истории Грузии говорит о прозрачности, это не вызывает ничего, кроме смеха. Это самая коррумпированная, самая непрозрачная, самая невнятная власть в истории Грузии, при этом проводящая самые темные умыслы, не имеющая ничего общего с прозрачностью, более того, у нее нет и публичных деклараций. Мы располагаем информацией о многих высокопоставленных чиновниках, как они приобрели дома в разных европейских городах. Это очень хорошее подтверждение того, насколько коррумпированная и непрозрачная у нас власть. Демократия должна быть действительно прозрачной. Разумеется, источники политического финансирования, как и лоббистские интересы, должны быть адекватно и четко задекларированы. В условиях этой власти, любой подобный закон [аналог "Фара"], конечно, это еще на один инструмент больше для политических репрессий, и больше ничего. Я считаю, что они напрямую должны запретить чтение книг для того, чтобы в политике были глупцы вроде Кавелашвили. На месте "Грузинской мечты" я бы запретил не только тренинги, но и напрямую чтение книг.



Борьба против всего западного является борьбой против всего грузинского, так как интересы Запада и Грузии никогда, ни в одном моменте, не расходились. Мы, как древняя христианская и европейская культура, являемся частью Запада. Здесь речь идет ни о чьих-то интересах, речь идет о наших же интересах. Для того, чтобы это осмыслить, ты должен либо что-то понимать в истории этой страны, или, по крайней мере, освободиться от других влияний. Эта власть не может освободиться от других влияний, российских влияний. Она напрямую привязан к российскому курсу, влияниям. Начиная с 27 октября, фактически, не прошло ни одного дня, чтобы со стороны того или иного государства не оказывалось давление на самозваные власти "Грузинской мечты". В то же время мы видим, что санкции все больше углубляются, суть санкций становится тяжелее, они становятся более серьезными,более весомыми и являются проводниками большего давления лично на Иванишвили и его окружение. Это хорошо, но необходимо еще больше", - заявил Гегелия.





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