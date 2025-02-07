

Режим Иванишвили в ускоренном порядке принял новые репрессивные поправки

07.02.2025 13:58





Парламент Иванишвили ускорил принятие репрессивных поправок в Административный и Уголовный кодексы — второе и третье слушания состоялись 6 февраля.



В частности, будут внесены изменения в: Кодекс об административных правонарушениях, Закон о собраниях и манифестациях, Уголовный кодекс.



Примечательно, что депутаты Иванишвили внесли поправки в законопроект после второго чтения, согласно которым нарушение норм, предусмотренных статьями 9, 11 и 11 Прима Закона «О собраниях и манифестациях», повлечет за собой:



1. Штраф в размере 5000 лари или административный арест на срок до 15 суток, а в случае организатора — штраф в размере 15 000 лари и административный арест на срок до 20 суток.



2. Повторное совершение указанного деяния влечет за собой административный арест на срок до 25 суток вместо 20 суток, предусмотренных первоначальной редакцией законопроекта.



3. В случае организации или повторного совершения деяния назначалось лишение свободы на срок до 60 суток. Первая версия гласила: «От 5 до 60 дней тюрьмы».



Статьи 9, 11 и 11 Прима Закона «О собраниях и манифестациях» предусматривают блокирование въездов в здания, на автомагистрали, мосты, тоннели, путепроводы и железнодорожные пути во время проведения собрания или демонстрации, а также предупреждение о проведении митинга в закрытом помещении.



Кроме того, с принятыми изменениями:



• Неповиновение требованию сотрудника правоохранительных органов влечет за собой штраф в размере от 2000 до 5000 лари или административный арест на срок до 60 суток;



• «Устное оскорбление, ругань, оскорбление и/или иные оскорбительные действия в отношении сотрудника правоохранительных органов при исполнении им служебных обязанностей или в связи с исполнением им служебных обязанностей» — влечет наложение штрафа в размере от 2000 до 5000 лари или административное лишение свободы на срок до 60 суток;



• В случае нарушения данного закона лицу грозит штраф в размере от 2000 до 5000 лари или административный арест на срок до 60 суток.



Вышеуказанные изменения были объявлены режимом Иванишвили 3 февраля. После заседания большинства «Мечты» Мдинарадзе заявил, что административные штрафы и сроки лишения свободы до 60 суток увеличиваются, а словесные оскорбления государственного политического деятеля и государственного служащего также определяются как нарушение закона. Он также заявил, что в Уголовный кодекс будут внесены поправки «в целях предотвращения фашистских действий псевдолибералов».



Напомним, что еще в декабре режим запретил ношение масок на собраниях. В январе ряд активистов были несколько раз оштрафованы за ношение средств, закрывающих лицо, в том числе так называемых балаклав.



Помимо ношения масок, режим запретил использование лазеров на митингах. А также импорт, экспорт, производство и продажа пиротехники без лицензии. Также в Кодекс об административных правонарушениях внесены поправки, согласно которым за блокирование зданий и «искусственное перекрытие» дороги будет налагаться штраф в размере 5000 лари, а водитель, «организованно» перекрывший дорогу, будет лишаться водительских прав сроком на 1 год. Кроме того, штраф за «порчу внешнего вида территории» увеличился в 10 раз, а в Тбилиси — в 8 раз.





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