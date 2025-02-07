|
|
|
«За Грузию»: Есть подозрения, что семья Иванишвили использует дипломатическую почту в личных целях
07.02.2025 14:37
В партии Георгия Гахария «За Грузию» указали, что расследование, проведенное японским изданием, вызывает обоснованные подозрения в том, что семья Иванишвили использует дипломатическую почту и дипломатический иммунитет посла Грузии, в личных целях.
«Журналистское расследование вызывает обоснованные подозрения, что грузинская дипломатическая служба и дипломаты причастны к обслуживанию личных интересов Иванишвили и его семьи.
Также имеются обоснованные подозрения, что дипломатическая почта и дипломатический иммунитет используются в личных целях. Возможно, почта также используется для обхода санкций и перевода грязных денег.
Это грубое нарушение не только грузинского законодательства, но и международных конвенций и может привести к крупному дипломатическому скандалу», — заявили в партии.
Напомним, японское издание Shūkan Bunshun опубликовало журналистское расследование о старшем сыне Бидзины Иванишвили, Уте Иванишвили. Материал вышел под заголовком: «Старший сын пропутинского диктатора был замечен в Японии».
По их утверждениям, Ута Иванишвили встретился в ресторане с послом Грузии Теймуразом Лежавой. Издание также приводит фото встречи, на котором запечатлен Лежава, а лицо Уты Иванишвили закрыто. Как пишет Shūkan Bunshun, встреча длилась около часа, в конце посол передал Уте Иванишвили большую черную сумку и сказал ему: «Не открывай ее здесь, надеюсь, это тебе пригодится».
Также Shūkan Bunshun сообщает, что летом 2024 года Ута Иванишвили приобрел роскошную квартиру стоимостью 500–550 миллионов иен (около 3,5 миллиона долларов) в одном из центральных районов Токио.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна