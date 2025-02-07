

«За Грузию»: Есть подозрения, что семья Иванишвили использует дипломатическую почту в личных целях

07.02.2025 14:37





В партии Георгия Гахария «За Грузию» указали, что расследование, проведенное японским изданием, вызывает обоснованные подозрения в том, что семья Иванишвили использует дипломатическую почту и дипломатический иммунитет посла Грузии, в личных целях.



«Журналистское расследование вызывает обоснованные подозрения, что грузинская дипломатическая служба и дипломаты причастны к обслуживанию личных интересов Иванишвили и его семьи.



Также имеются обоснованные подозрения, что дипломатическая почта и дипломатический иммунитет используются в личных целях. Возможно, почта также используется для обхода санкций и перевода грязных денег.



Это грубое нарушение не только грузинского законодательства, но и международных конвенций и может привести к крупному дипломатическому скандалу», — заявили в партии.



Напомним, японское издание Shūkan Bunshun опубликовало журналистское расследование о старшем сыне Бидзины Иванишвили, Уте Иванишвили. Материал вышел под заголовком: «Старший сын пропутинского диктатора был замечен в Японии».



По их утверждениям, Ута Иванишвили встретился в ресторане с послом Грузии Теймуразом Лежавой. Издание также приводит фото встречи, на котором запечатлен Лежава, а лицо Уты Иванишвили закрыто. Как пишет Shūkan Bunshun, встреча длилась около часа, в конце посол передал Уте Иванишвили большую черную сумку и сказал ему: «Не открывай ее здесь, надеюсь, это тебе пригодится».



Также Shūkan Bunshun сообщает, что летом 2024 года Ута Иванишвили приобрел роскошную квартиру стоимостью 500–550 миллионов иен (около 3,5 миллиона долларов) в одном из центральных районов Токио.







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