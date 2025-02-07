

Иванишвили использует дипломатические каналы для перевода собственных денег - Хухашвили

07.02.2025 14:40





Бидзина Иванишвили использует дипломатические каналы для перевода собственных денег, это катастрофа, - считает политолог Гия Хухашвили. По его словам, у посольства очень хорошая курьерская функция.



«Они не могут остановиться, даже если действительно хотят. Система состоит из многих частей, и везде есть обязательства, но правительство не хочет терять благосостояние. Они хотят выдоить эту страну, а затем вложить все деньги на Западе.



Ута Иванишвили — гражданин Франции, но, похоже, он чувствует себя там некомфортно и переезжает в третью страну.



Я не вижу в этом большого скандала, единственное скандальное здесь то, что были предоставлены наличные деньги, и Бидзина Иванишвили использует дипломатические каналы для перевода и импорта своих собственных денег. Это катастрофа. Посольство, судя по всему, существует для того, чтобы перевести эти деньги, у них очень хорошая курьерская функция», — сказал Гия Хухашвили.



Японское издание Shūkan Bunshun публикует статью о старшем сыне Бидзины Иванишвили — Уте Иванишвили. Полную версию статьи перевела Студия «Монитор». В нем говорится, что Ута Иванишвили и посол Грузии в Японии Темур Лежава встретились в ресторане, и после часовой встречи, когда они прощались, мужчина в куртке протянул ему большую черную сумку и сказал по-грузински: «Не открывайте ее здесь. Надеюсь, это поможет». «Человеком в куртке оказался посол Грузии в Японии Теймураз Лежава, а человек, личность которого неизвестна, оказался сыном бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили», — пишут японские СМИ.



По данным издания Shūkan Bunshun, Ута Иванишвили в настоящее время находится в Японии. В прошлом году он купил элитный жилой комплекс в центре Токио.





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