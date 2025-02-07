

Ника Гварамия: Мы не можем помочь заключенным, голодающий находятся на грани смерти

07.02.2025 15:15





Мне ясно несколько вещей – время кардинальных изменений, которые мы должны придумать вместе, - об этом в социальной сети пишет один из лидеров "Коалиции за перемены" Ника Гварамия.



По его словам, „длинные наполовину литературные тексты, трепетные истории и дифирамбы никогда и нигде не одерживали победу над диктатурой“.



"Мне ясно несколько вещей:



• То, что делается, хотите, активистами, хотите, политиками, хотите, НПО, хотите, даже СМИ, этого недостаточно - режим не в агонии. Он ослаблен, он в изоляции, однако, адаптирован и к протесту и к изоляции;

• Аресты работают. Они вызывают, если не открытую, то внутреннюю цензуру и осторожность, которые следом за увеличением интенсивности арестов, трансформируются в страх (что очень естественно и по-человечески);

• Мы не можем помочь заключенным, голодающие находятся при смерти ;

Работой каждого, а особенно народного протеста, были достигнуты важные результаты, однако восходящая линия развития не наблюдается уже, как минимум, 1 месяц;

• Политики не все знают и не все могут. Неверно требовать от них невозможного, а тем более, делать из них козла отпущения. Ни новая партия является панацеей, ни полное слияние уже существующих партий;

• Критика, чья и чего бы она не была, не является враждой, и ее нетерпимость и практически запрет, служат только собственному психологическому комфорту, портят дело и отдаляют от цели;

• Не все хорошо, все – сложно, и это должно подталкивать к еще большим действиям, а не к тому, чтобы опустить рукии искать зону комфорта, предполагающие самообман, что все идет прекрасно.

• Длинные наполовину литературные тексты, трепетные истории и дифирамбы никогда и нигде не одерживали победу над диктатурой. Нигде и никогда.



Время кардинальных изменений, которые мы должны придумать вместе"- пишет Гварамия.





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