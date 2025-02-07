|
|
|
Ника Гварамия: Мы не можем помочь заключенным, голодающий находятся на грани смерти
07.02.2025 15:15
Мне ясно несколько вещей – время кардинальных изменений, которые мы должны придумать вместе, - об этом в социальной сети пишет один из лидеров "Коалиции за перемены" Ника Гварамия.
По его словам, „длинные наполовину литературные тексты, трепетные истории и дифирамбы никогда и нигде не одерживали победу над диктатурой“.
"Мне ясно несколько вещей:
• То, что делается, хотите, активистами, хотите, политиками, хотите, НПО, хотите, даже СМИ, этого недостаточно - режим не в агонии. Он ослаблен, он в изоляции, однако, адаптирован и к протесту и к изоляции;
• Аресты работают. Они вызывают, если не открытую, то внутреннюю цензуру и осторожность, которые следом за увеличением интенсивности арестов, трансформируются в страх (что очень естественно и по-человечески);
• Мы не можем помочь заключенным, голодающие находятся при смерти ;
Работой каждого, а особенно народного протеста, были достигнуты важные результаты, однако восходящая линия развития не наблюдается уже, как минимум, 1 месяц;
• Политики не все знают и не все могут. Неверно требовать от них невозможного, а тем более, делать из них козла отпущения. Ни новая партия является панацеей, ни полное слияние уже существующих партий;
• Критика, чья и чего бы она не была, не является враждой, и ее нетерпимость и практически запрет, служат только собственному психологическому комфорту, портят дело и отдаляют от цели;
• Не все хорошо, все – сложно, и это должно подталкивать к еще большим действиям, а не к тому, чтобы опустить рукии искать зону комфорта, предполагающие самообман, что все идет прекрасно.
• Длинные наполовину литературные тексты, трепетные истории и дифирамбы никогда и нигде не одерживали победу над диктатурой. Нигде и никогда.
Время кардинальных изменений, которые мы должны придумать вместе"- пишет Гварамия.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна