

Лидер ЕНД: Иванишвили не сможет задушить критическое мнение

07.02.2025 16:15





Т. н. законодательные поправки, которые анонсировала „Грузинская мечта“, не будут иметь никакой валидности и легитимации – граждане Грузии, грузинские СМИ, независимые канала и политические силы будут намного более стойкими, сильными, резистентными и боеспособными, чем когда-либо себе мог представить Иванишвили,- указанное заявление сделала лидер «Единства – Национального движения» Тина Бокучава.



По ее оценке, «в условиях будущих демократических властей» указанные поправки будут упразднены.



«Т. н. законодательные поправки, которые анонсировала „Грузинская мечта“, не будут иметь никакой валидности и легитимации. Принятие указанных поправок осуществляется нелегитимным парламентом, поэтому в условиях будущих демократических властей они будут упразднены. Это не первый случай, когда Иванишвили выступает против независимых СМИ, - мы помним, якобы, частную тяжбу за „Рустави 2“, целью которой было превращение этого телеканала в правительственный рупор пропаганды. Сейчас Иванишвили через законодательство пытается задушить критическое мнение в стране, но ему это не удастся. Граждане Грузии, грузинские СМИ, независимые канала и политические силы будут намного более стойкими, сильными, резистентными и боеспособными, чем когда-либо себе мог представить Иванишвили»,- заявила Тина Бокучава.



Она также прокомментировала дело учредителя онлайн-изданий «Нетгазети» и «Батумелеби» Мзии Амаглобели, которая уже 27 дней проводит акцию голодовки, и отметила, что своим свободным словом и смелостью она изобличила русское лицо Бидзины Иванишвили и диктатуру.





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