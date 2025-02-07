

Президент Саломе Зурабишвили примет участие в Мюнхенской конференции

07.02.2025 16:19





Пятый президент Грузии примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает телеканал Pirveli со ссылкой на источники. Саломе Зурабишвили проведет не только двусторонние встречи, но и примет участие в панельной дискуссии.



По предварительной информации, ожидается прибытие на Мюнхенскую конференцию президента США Дональда Трампа.



Между тем, ни один представитель «Грузинской мечты» не был приглашен на конференцию. Это первый случай в истории Грузии, когда грузинские власти не приглашены на это мероприятие.





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