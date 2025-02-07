

Кавелашвили подписал законы об ужесточении правил проведения собраний

07.02.2025 16:34





Михаил Кавелашвили, избранный коллегией выборщиков президент, которого не признают оппозиция Грузии, Саломе Зурабишвили и значительная часть грузинского общества подписал законопроекты, принятые парламентом в ускоренном порядке. Поправки в Закон о собраниях и манифестациях, а также в Уголовный и Административный кодексы серьезно ограничивают права человека.



Срок административного ареста увеличен с 15 до 60 суток, оскорбление представителя власти признано административным правонарушением, увеличены сроки лишения свободы за действия в отношении сотрудника полиции, запрещены протесты в закрытых помещениях без разрешения и не только.



Как ранее заявляли представители Ассоциации молодых юристов принятые законы существенно подрывают принципы верховенства права.



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





