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Кавелашвили подписал законы об ужесточении правил проведения собраний


07.02.2025   16:34


Михаил Кавелашвили, избранный коллегией выборщиков президент, которого не признают оппозиция Грузии, Саломе Зурабишвили и значительная часть грузинского общества подписал законопроекты, принятые парламентом в ускоренном порядке. Поправки в Закон о собраниях и манифестациях, а также в Уголовный и Административный кодексы серьезно ограничивают права человека.

Срок административного ареста увеличен с 15 до 60 суток, оскорбление представителя власти признано административным правонарушением, увеличены сроки лишения свободы за действия в отношении сотрудника полиции, запрещены протесты в закрытых помещениях без разрешения и не только.

Как ранее заявляли представители Ассоциации молодых юристов принятые законы существенно подрывают принципы верховенства права.


Источник: SOVA
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