

Урсула фон дер Ляйен: МУС должен иметь возможность свободной борьбы с глобальной безнаказанностью

07.02.2025 18:28





По заявлению президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, Международный уголовный суд должен иметь возможность свободной борьбы с глобальной безнаказанностью.



«Международный уголовный суд обеспечивает привлечение к ответственности за международные преступления. Он должен иметь возможность свободной борьбы с глобальной безнаказанностью. Европа всегда будет поддерживать справедливость и уважение международного права», - пишет в социальной сети Х Урсула фон дер Ляйен.



Напомним, что президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о введении санкций против Международного уголовного суда. В исполнительном указе подчеркнуто, что суд осуществляет нелегитимные и безосновательные действия, мишенью которых являют Соединенные Штаты и их союзник Израиль. Согласно указу, санкции предусматривают введение финансовых и визовых ограничений для лиц и членов их семей, содействующих расследованиям Международного уголовного суда в отношении граждан США и их союзников.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





