

Хазарадзе:Для достижения победы важно, чтобы Гахария быстро принял решение

07.02.2025 18:36





«Люди, собравшиеся на улице Руставели, 8, становятся абсолютно неспособными к законодательной деятельности, потому что, в результате отмены оппозиционных мандатов, количество так называемых депутатов сокращается до 89, что фактически делает невозможным принятие каких-либо легитимных решений в стране», — заявил лидер коалиции «Сильная Грузия» Мамука Хазарадзе.



По его словам, для пересмотра Конституции одной сессией парламента необходимо 113 голосов; для ратификации отдельных международных соглашений — 113 голосов; для пересмотра Конституции парламентом двух созывов — 100 голосов; для импичмента президента — 100 голосов; для продажи земли иностранным гражданам — 100 голосов; для утверждения изменений в конкордат — 90 голосов; для избрания судей Конституционного суда — 90 голосов; для избрания членов Совета юстиции — 90 голосов; для избрания омбудсмена — 90 голосов.



Хазарадзе отметил, что для окончательной победы важно, чтобы «Гахария за Грузию» приняла решение. Затягивание времени по причине иммунитета и финансирования абсолютно нецелесообразно, необъективно и несправедливо, решение должно быть принято очень быстро.



«У меня нет желания указывать, как кто должен жить, но выбор за ними, и мы, люди, участвующие в этой борьбе, мы, коалиция „Сильная Грузия“, должны знать, кто наш партнер и какую борьбу нам нужно продолжать за свободу страны. Оставаться в этом парламенте, с российской властью Бидзины Иванишвили, означает заниматься российскими делами и делами Бидзины Иванишвили, которые не имеют отношения к грузинским интересам. Мой призыв — завершить вопрос парламента, оставить российско-грузинскую власть в 89 мандатах, чтобы как можно быстрее провести новые выборы и освободить наших заключенных», — заявил Мамука Хазарадзе.







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