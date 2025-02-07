

Кавелашвили назначил Натию Турнава президентом Национального банка

07.02.2025 19:01





Президент «Грузинской мечты» Михаил Кавелашвили назначил на эту должность Натию Турнава, кандидатура которой была выдвинута Советом Национального банка на должность президента Национального банка Грузии.



Правление Национального банка Грузии на состоявшемся сегодня заседании единогласно приняло решение о выдвижении Натии Турнава кандидатом на пост президента НБГ.



Натия Турнава занимает должности первого вице-президента и исполняющего обязанности президента Национального банка Грузии с июня 2023 года. С июня 2022 года является членом Совета Национального банка Грузии.



Натия Турнава — экономист по профессии, имеет степень доктора экономики Тбилисского государственного университета и степень магистра делового администрирования Университета Камбрии в Великобритании. Она училась в Школе государственного управления имени Джона Ф. Кеннеди при Гарвардском университете, Объединенном венском институте (JVI) и других учреждениях. Она преподавала в нескольких высших учебных заведениях Тбилиси.



На протяжении многих лет Натия Турнава занимала высокие должности как в государственном, так и в частном секторе. Она была министром экономики и устойчивого развития Грузии, а до этого — первым заместителем министра. Она также была заместителем исполнительного директора государственного «Партнерского фонда», генеральным директором и председателем Совета директоров ООО «Грузинская международная энергетическая корпорация».



Примечательно, что Натия Турнава стала первой женщиной в истории Национального банка Грузии, занявшей должность президента.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





