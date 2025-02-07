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Фишер: Если Грузия останется на нынешнем пути, она поставит под риск свое будущее в Евросоюзе
07.02.2025 20:48
Мы услышали тревожные новости от семей задержанных, если Грузия останется на нынешнем пути, она поставит под риск свое будущее в Евросоюзе и испортит отношения с Германией, - об этом в социальной сети Х пишет посол Германии в Грузии Петер Фишер.
Вместе с тем, посол подчеркнул, что указанную оценку он дает из-за уважения к Грузии, а также отметил, что он 39 лет работает на правительство Германии, а поручения получает только от министерства иностранных дел, а не от выдуманного "Дип стейт".
"Мы услышали тревожные новости от семей задержанных. Если Грузия останется на нынешнем пути, она поставит под риск свое будущее в Евросоюзе и испортит отношения с Германией. Эту искреннюю оценку я делаю из-за уважения к Грузии, о чем знает каждый, и что хорошо документировано…
Для ясности: я проработал в правительстве Германии 39 лет и получаю указания исключительно от министерства иностранных дел Федеративной Республики Германия, а не от какого-то фиктивного «глубинного государства», — написал Фишер.
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